Anderlecht verwelkomt lang geblesseerde speler terug op training

Sinds 28 augustus lag hij in de lappenmand, maar nu staat Elias Cobbaut weer op training. De verdediger van Anderlecht wordt tegen het einde van de maand fit verwacht.

In de wedstrijd tegen Oostende sloeg het noodlot toe voor Cobbaut, die net was opgeroepen voor de nationale ploeg. Hij blesseerde zich zwaar aan de enkel en moest geopereerd worden. Er is echter licht aan het einde van de tunnel, want hij kan de groepstrainingen hervatten.

Ook met Adrien Trebel gaat het de goeie kant op. Hij kon alle wedstrijdvormen meedoen en staat dicht bij zijn terugkeer. Toch zou men hem eerst ritme willen laten opdoen in een paar oefenmatchen. Hij moet nog niet in de kern voor vrijdag tegen Eupen verwacht worden.