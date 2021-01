OFFICIEEL: OH Leuven krijgt extra verdediger van Leicester City, waar ze in 2018 nog 14,5 miljoen voor betaalden

De 23-jarige Filip Benkovic maakt het seizoen vol bij OHL. De Kroatische centrale verdediger voetbalde in de heenronde bij Cardiff City, maar is eigendom van Leicester City. De Foxes plukten de boomlange verdediger in 2018 weg bij GNK Dinamo Zagreb.

Benkovic werd in 2018 voor 14,5 miljoen euro weggeplukt bij Dinamo Zagreb, waar hij al twee landstitels en een beker had gewonnen. Hij speelde bij Leicester City vooral voor de U23 en werd twee seizoenen geleden uitgeleend aan Celtic Glasgow. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan Bristol City en dit seizoen werd hij verhuurd aan Cardiff City. Benkovic maakte in juni 2019 zijn debuut bij de nationale ploeg van Kroatië. De centrale verdediger maakte de oefeninterland vol tegen Tunesië. Bij OH Leuven krijgt de jonge Kroaat de kans om zijn potentieel om te zetten in speelminuten. Hij moet OHL een kwaliteitsinjectie geven in het defensieve compartiment.