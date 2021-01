Hairemans op koers naar dubbele cijfers bij Malinwa? "Graag elke week tegen Antwerp" en "Met de ballen die ik hem geef moet het wel lukken"

Zes goals, twee assists. Het seizoen van Geoffry Hairemans is misschien wel het beste ooit tot dusver in zijn carrière. "Dubbele cijfers halen dit seizoen? Daar hoop ik wel op, ja."

Hairemans scoorde dit seizoen al zes keer, waarvan gek genoeg drie keer tegen ex-club Antwerp: "Het zou leuk zijn om elke week tegen hen te kunnen spelen. Ik voel me goed als ik tegen hen speel", aldus Hairemans daarover (lees het HIER nog eens meer in detail).

Maar toch: de cijfers van de aanvallende middenvelder van Malinwa zijn sterk te noemen. Héél sterk. "Ik krijg veel vertrouwen, ik speel veel, ik mag bijna altijd starten, dat doet deugd en geeft ook goede moed. En ze gaan er goed in inderdaad."

Dubbele cijfers?

Hairemans zit al aan 1529 speelminuten dit seizoen en begon 18 van de 20 wedstrijden in de basis bij Malinwa. En dus mag hij op meer hopen de komende weken en maanden: "Ja, ik hoop op dubbele cijfers te gaan eindigen dit seizoen, maar ik ben er niet egoïstisch mee bezig."

Waarop Rob Schoofs - nog een uitblinker tegen Antwerp - meteen met een kwinkslag inpikte: "Met de ballen die ik hem geef, moet dat wel lukken die dubbele cijfers voor Hairemans. We duiken met veel op in de box en het spel is goed, dan komen er automatisch cijfers voor de statistieken bij."