West-Vlaamse feestjes, sterk Malinwa, Leuvens branie vs Genkse vlaai, Antwerpse quarantaineklanten en gekke arbitrage

Ook in het seizoen 2020 - 2021 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

West-Vlaams feestje

Jammer voor Cercle Brugge, want alle andere West-Vlaamse teams wisten wél te winnen op de vooruitgeschoven speeldag 30.

Club Brugge staat zo wat steviger in het zadel - met dank aan nieuwkomer Bas Dost. Want: Kortrijk en Oostende klopten met Genk en Charleroi de eerste achtervolgers. Zulte Waregem van zijn kant zit aan een knappe 9 op 9 en mag net als de Kerels en de Kustboys een beetje naar boven kijken!

Malinwa

Eindelijk, moeten ze gedacht hebben Achter de Kazerne. Of het ermee te maken had dat uw dienaar voor het eerst naar Mechelen mocht afreizen? Dat zal wel niet.

Maar het goede spel van vele wedstrijden werd nu ook gekoppeld aan daadkracht in beide grote rechthoeken. Peyre en Bateau kopten alles weg, Van Damme reguleerde, Engvall kaatste en Hairemans en Schoofs profiteerden: een tekstboek-overwinning inclusief eindelijk een clean sheet: 3-0. Sterk.

OH Leuven

Of het een verdiende overwinning was voor OH Leuven afgelopen weekend tegen Anderlecht? Daar kan je altijd over discussiëren.

Maar toch: Marc Brys is echt iets aan het neerzetten Aan Den Dreef dat meer is dan toeval of het 'enthousiasme van een promovendus'. Er staat iets. Mercier dartelt, Sowah loopt, Henry is een echte spits en daartussen loopt nog heel veel werkkracht - De Norre deze keer in een glansrol op de linkerflank. Straf.

FLOP

Quarantaine

Didier Lamkel Zé kwam vorige week in het oog van een zoveelste (media)storm terecht vanwege zijn gedrag op Den Bosuil. Maar ook andere spelers van The Great Old lieten hun club in de steek.

Of stamnummer 1 mét Mbokani, Mbenza, Hongla & co had gewonnen in Mechelen? Dat zal je nooit weten. Maar op verlof gaan en in quarantaine moeten: ofwel dom van hen, ofwel dom van het bestuur om het toe te laten.

Genkse vlaai

KRC Genk klopte zich op de borst dat ze in 2021 dé uitdager van Club Brugge wilden worden voor de titel. Dan zal het wel beter moeten ...

Wat ze in Kortrijk in de tweede helft presteerden? Dat was simpelweg onder de maat. Als een Limburgse vlaai of pudding zakten ze in elkaar.

Consequentie

Persoonlijk zijn wij op zich wel voorstander van meer gevoelsmatige beslissingen door de arbitrage. Maar: door de VAR en om de fouten te verminderen is er voor een strakke lijn geopteerd.

En dan wordt het pijnlijk om zien hoe inconsequent het in België toch wel blijft. Dat ze bij Club Brugge boos zijn na de schorsing voor Vanaken om een week later een fout van De Ridder op Club-speler De Ketelaere in geel te zien eindigen? Compleet verstaanbaar. En volgende week klaagt wel een andere club.