Hebben ze wel een spits nodig? Na onder meer Harbaoui, Avenatti en Klauss heeft Mechelen eindelijk prijs

KV Mechelen dartelde tegen Antwerp en won uiteindelijk met 3-0. En dat zonder echte diepe spits aan het kanon, want Schoofs en Hairemans waren de goalgetters van dienst. Hebben ze een echte spits nodig? En wie komt er nu?

Om te beginnen: Engvall is in zijn rol voorin een heel ander type dan bijvoorbeeld De Camargo of Togui dat zijn of kunnen zijn. "We hebben spelers die nu in de spits spelen die eigenlijk tweede spits of flankspeler zijn, maar toch ook hun ding doen. We hebben geleerd om er mee om te gaan in onze manier van spelen", aldus Coach Wouter Vrancken.

"Lange ballen moet je er niet naar gooien, maar ze hebben wel hun manier van spelen en we zijn daar goed mee omgegaan." En toch: de voorbije weken en maanden klonk het meermaals dat Malinwa echt wel een diepe man nodig had.

Druijf

Malinwa had heel wat pistes lopen. Avenatti (Standard) en Harbaoui werden genoemd, daarna klonken ook de namen van Hinterseer en Klauss (ondertussen bij Standard) in de wandelgangen. Geen van de vier kwamen uiteindelijk. "Wie er zal komen en of hij zal komen? Dat moet je aan het bestuur vragen", aldus Vrancken zondag.

Nu is er met Ferdy Druijf een nieuwe optie wel op weg naar Achter de Kazerne. De 22-jarige spits wil weg bij AZ en zou dan ook graag naar België komen om eens andere lucht op te snuiven. Als supersub kwam hij dit seizoen in vooral heel wat invalbeurten tot amper 111 speelminuten (en 1 doelpunt).