KVO-coach Blessin: "De spelers dachten dat ze na de rode kaart gas konden terugnemen, daar lag de fout"

Coach Alexander Blessin zag zijn ploeg met een man meer thuis gelijkspelen tegen 10 man van Eupen. Als KV Oostende hier de drie punten had gepakt konden ze zeer mooie zaken doen in de ranking. Dure punten dus, die ze hebben laten liggen.

De coach was meteen recht voor de raap in zijn analyse en probeerde niks te verbloemen: "Ik ben heel teleurgesteld. Enkel de eerste 25 minuten waren goed. Na de rode kaart bleven we dribbelen en gaven we de bal niet af op de juiste momenten. Op die manier maakten we de tegenstander sterk. Het is moeilijk om tegen een diepstaande minderheid te spelen, maar we moesten de controle houden. Niet steeds dribbelen naar plaatsen waar zij goed georganiseerd stonden. Dat zei ik tijdens de rust ook, we moesten sneller en agressiever spelen. Maar we leden veel balverlies, geen controle in de box... En vervolgens kom je plots achter. Toen wist ik dat het moeilijk ging worden."

Doelpuntenmaker Kvasina

Één lichtpuntje was invaller Marko Kvasino. De spits scoorde vandaag zijn eerste goal in viertien wedstrijden voor de kustploeg. "Ik ben blij voor Marko dat hij scoorde, dat is goed voor zijn zelfvertrouwen. En ook de invallers hebben hun taak gedaan. Dus als je me nu vraagt als ik blij ben met een punt, zeg ik wel van ja." vertelde de coach.

"Ik wilde liever dat de ballen meer in de zestien kwamen, maar tijdens de laatste pas liep het steeds fout. De crosspasses van beide flanken liepen moeilijk. Natuurlijk was het onze tweede wedstrijd in drie dagen, maar dat mag geen excuus zijn want bij Eupen was dat ook het geval en zij hadden geen last. Je kan zeggen 'Ja, ik ben moe' of je kan zeggen 'Neen, ik ga ervoor'. Onze spelers dachten na de rode kaart dat ze gas konden terugnemen en daar lag de fout. Dat is ook de reden waarom ik nu voor het eerst alle vijf wissels gebruikt heb.", rondde de trainer af.