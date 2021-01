Marc Van Ranst ontneemt amateurvoetbal en voetbalsupporters laatste hoop

Over het amateurvoetbal zal pas op 25 januari een definitief oordeel geveld worden, maar erg goed ziet het er niet uit. Marc Van Ranst is alvast helder.

De coronamaatregelen werden onlangs verlengd tot 1 maart. En ook op 1 maart zullen we er nog niet zijn. "We moeten nog minstens twee maanden wachten tot we misschien kunnen versoepelen", aldus Marc Van Ranst in Het Laatste Nieuws.

Over en sluiten?

"Vaccinatiecampagnes? Het zal een aantal maanden duren voor je daar het effect van ziet", beseft de viroloog.

Het lijkt dan ook meteen over en sluiten voor het amateurvoetbal dit seizoen én voor de voetbalsupporters die nog hoopten dit seizoen een wedstrijd van de Jupiler Pro League te kunnen meepikken in een voetbalstadion.