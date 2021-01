Meest gepasseerde doelman in 1A, maar wel zesde in stand Gouden Schoen: "Ik vind dat zelf niet logisch"

Je moet er door kunnen kijken. Niemand gaat zeggen dat Mike Vanhamel een slechte doelman is, maar hij is wel de meest gepasseerde in 1A. Toch werd hij zesde in de doelmannenstand van de Gouden Schoen.

“Eerlijk, die zesde plaats betekent niets voor mij. Het is toch niet logisch dat er zoveel doelmannen punten krijgen. Simon Mignolet is de verdiende winnaar. Objectief gezien stak hij er dit seizoen samen met Bodart, Van Crombrugge en Koffi bovenuit", zegt hij in GvA. Een teken dat mensen zien dat hij niet enkel goals slikt. "Ik wil de mensen die voor mij gestemd hebben bedanken, maar als die vier jongens met alle punten waren gaan lopen, had ik daarmee kunnen leven. Je moet toch op de top drie stemmen en niet op een top tien, niet? Ach, misschien bekijk ik het te negatief, maar bij de Gouden Schoen zitten er ook spelers tussen van wie je bijna nooit gehoord hebt. Dat neemt toch iets van de prijs weg.”





