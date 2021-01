Zoals verwacht staat Vercauteren (eindelijk) voor zijn groep, Cossey schetst moeilijke week én blikt vooruit

Het heeft de nodige voeten in de aarde gehad en het was een lastige week, maar ondertussen kan Antwerp naar de toekomst beginnen kijken.

Na zijn transfer vanuit Rusland naar Antwerp moest coach Frankie Vercauteren een week in quarantaine van de Belgische overheid.

Die quarantaine is nu achter de rug en dus kon de coach woensdag voor het eerst echt op het oefenveld staan.

Competitief geheel

"De voorbije week hebben we heel vaak gebeld en via videochat in verbinding gestaan. Het was zeker geen makkelijke week", aldus assistent en T1-ad interim in Mechelen Rudi Cossey.

"Met de komst van een nieuwe coach én de aanwezigheid van alle spelers vanaf woensdag kunnen we toewerken naar een competitief geheel. Tegen de match op Gent moeten we een oplossing vinden."