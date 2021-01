Ronny Rosenthal is vol lof voor Lior Refaelov, die woensdag een decennium in de Belgische competitie bekroond zag met - eindelijk - een individuele prijs.

Rosenthal maakte zelf ooit het mooie weer voor Club Brugge én Standard en werd zelfs kampioen met blauw-zwart. Hij was de eerste uit zijn land die in België goed speelde.

Dertig jaar later heeft Israël nu ook een Gouden Schoen in de rangen. "Ik ben heel blij voor hem in de eerste plaats, maar voor het voetbal in Israël is dit ook een goede zaak."

Nationale ploeg

"Het is zeker verdiend. Hij heeft veel kwaliteiten en ook een fantastische mentaliteit. En hij is zeer regelmatig in zijn prestaties."

"Voor mij is hij de beste Israëliër in de geschiedenis van het Belgische kampioenschap. Hij is er ondertussen al tien jaar en heeft bij twee topclubs gespeeld. Dat hij al drie jaar geen international meer is? Dat snap ik niet."