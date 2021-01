Club Brugge haalt vervanger voor Schrijvers uit eigen jeugd met jongste doelpuntenmaker ooit in Belgisch profvoetbal

Club Brugge maakte vrijdagavond het vertrek van Siebe Schrijvers naar OH Leuven bekend. In dezelfde mededeling werd meteen zijn vervanger genoemd: Cisse Sandra

Sandra is 17 jaar en net als Schrijvers een aanvallende middenvelder. Hij speelde dit seizoen bij Club NXT in 1B en werd door zijn doelpunt tegen Lommel op de tweede speeldag de jongste doelpuntenmaker ooit in het Belgische profvoetbal.

Hij kreeg ook de bedenkelijke eer om als eerste op het matje geroepen te worden door de reviewcommissie in 1B. Na de wedstrijd tegen Union werd hij gesanctioneerd met een schorsing van 2 speeldagen nadat de scheidsrechter de fase niet correct beoordeelde (geen VAR in 1B).

Cisse Sandra maakte ook al zijn opwachting bij de Rode Duivels, al was het wel bij de U17-ploeg. Tegen Israël scoorde hij in een 4-2 overwinning.