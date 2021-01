"Lamkel Zé? Die krijgt geen kans. Hij moet ze nemen!"

Een persconferentie bij Antwerp zonder vragen over Didier Lamkel Zé? Dit kan niet de laatste paar weken. Franky Vercauteren was zeer duidelijk over het enfant terrible van de Great Old.

"Die krijgt geen kans. Hij moet ze nemen!" Op die manier beantwoordde Franky Vercauteren de vraag of Didier Lamkel Zé nog een kans gaat krijgen onder zijn vleugels. "Ik geef geen kansen. Dat heb ik nooit gedaan en zal ik ook nooit doen. Spelers grijpen hun kans door zich te bewijzen op het trainingsveld en door zich aan de afspraken te houden". Franky Vercauteren gaf al direct aan de Didier Lamkel Zé zondag niet in de selectie tegen AA Gent zal zitten. Hij speelt morgenavond een wedstrijd met de reserve en we bekijken zijn situatie van moment tot moment. "Ik sta open voor elke speler die onder contract staat bij de club. Zolang die speler hier is dan komt hij op één of andere manier in aanmerking voor een selectie. Natuurlijk moet hij zich aan de regels houden net als de rest" Medespelers en fans Het is geen geheim dat zowel zijn medespelers als de fans Didier Lamkel Zé liever zien vertrekken. De vele fratsen van de laatste weken, maanden en zelfs jaren hebben een niveau bereikt dat zijn situatie zo goed als onhoudbaar is geworden. Franky Vercauteren repliceerde hierop: "Wat is de gemakkelijkste oplossing? Hem thuislaten natuurlijk. Ik kies niet voor de gemakkelijkste oplossing. Zolang hij onder contract staat is hij een onderdeel van de ploeg en de club. Lukt het echt niet. Tja dan moet je definitief ingrijpen (lees transfer)"





