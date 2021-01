Chelsea kruipt uit de put na een nipte overwinning op bezoek bij degradatiekandidaat Fulham

Chelsea heeft een deugddoende zege gepakt op bezoek bij degradatiekandidaat Fulham. The Blues konden in de tweede helft profiteren van een man meer situatie, en wisten na het enige doelpunt van Mason Mount weer na drie wedstrijden te winnen in de Premier League.

Deze zomer jaagde Chelsea de concurrenten heel wat schrik aan met enkele straffe transfers. Toch liep het sportief vlak allesbehalve vlot en slaagden ze er zelfs in om maar één van hun laatste zes competitiewedstrijden te winnen. Er stond dus heel wat druk op de ketel bij trainer Frank Lampard. Ook zaterdagavond verliep het een lange tijd zeer moeilijk. Het botste meermaals op het defensieve blok van Fulham, en éénmaal ze er dan toch door waren morsten de bezoekers met kansen. Vlak voor rust zat het wel mee voor The Blues. Fulham-verdediger Antonee Robinson vloog stevig in op César Azpilicueta en ontving een rode kaart. Zelfs met een man meer was het lang nagelbijten voor Frank Lampard. Twaalf minuten voor tijd brak Mason Mount eindelijk de score open voor de bezoekers. Een voorzet van Ben Chillwel kwam, via doelman Areola, in de voeten van de jonge Engelsman terecht. Die bracht zijn ploeg knap op voorsprong. Hierdoor doet Chelsea een goede zaak in de competie. Het springt van de tiende naar de zevende plaats.