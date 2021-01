Enkele leden van harde supporterskern Antwerp opnieuw op de Bosuil om te protesteren tegen Lamkel Zé

Het verhaal rond Lamkel Zé is nog niet voorbij. Vandaag waren er namelijk opnieuw protesten van enkele leden van de harde supporterskern van Antwerp tegen de flankaanvaller. Volgens de politie is alles redelijk incidentloos verlopen.

De beloften van Antwerp spelen een oefenwedstrijd tegen Club NXT en ook Lamkel Zé zit in de selectie voor deze wedstrijd. Volgens Gazet van Antwerpen wilden de leden van de harde supporterskern van Antwerp echter niet dat Lamkel Zé mee naar Brugge zou afreizen voor de wedstrijd.

Er waren dan ook protesten aan het stadion deze middag, maar alles zou volgens de politie redelijk incidentloos verlopen zijn. Er werd ook niemand opgepakt. Ondanks de protesten, is op een foto van Lamkel Zé op Instagram te zien dat hij toch in Brugge is voor de wedstrijd.