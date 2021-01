Bij Eupen dachten ze ook het hunne van de rode kaart: "Kon vrede nemen met geel eerst, maar..."

De rode kaart voor Kemar Lawrence domineerde de debatten Am Kehrweg vrijdagavond. Iedereen had er wel zijn mening over, afhankelijk van tot welk kamp men behoorde.

Jens Cools zag het gebeuren. "Van schuin erachter ja", zei hij achteraf. "Eerst dacht ik dat die gele kaar wel billijk was. Ik kon er vrede mee nemen. Maar achteraf heb ik de beelden gezien en kon ik wel in die rode kaart inkomen. Zeker als we refereren naar onze vorige wedstrijd, waar Agbadou gemakkelijk rood krijgt. Dan is deze ook terecht."

Benat San José wou er niet te veel over uitwijden. "Iedereen binnen de club zei me dat het rood was en ik geloof hen wel. Ik heb de beelden nog niet gezien. Dat zou ik wel gedaan hebben als het tegen ons was geweest."