Bruno Fernandes is opnieuw Speler van de Maand en evenaart nu al Cristiano Ronaldo bij Manchester United

Bruno Fernandes is uitgeroepen tot Speler van de Maand december. Hij kreeg ook al deze award voor zijn prestaties in februari, juni en november.

Bruno Fernandes is de eerste speler in de geschiedenis van de Premier League die vier keer in één jaar wordt uitgeroepen tot Speler van de Maand. Cristiano Ronaldo, die zes seizoenen uitkwam voor Manchester United, werd in totaal vier keer uitgeroepen tot speler van de maand. Bruno Fernandes doet dit nu in 10 maanden.

Met drie goals en drie assists was Bruno Fernandes in de afgelopen maand opnieuw dé man in de Premier League. Mede dankzij zijn uitmuntende prestaties maakte Manchester United zijn terugkeer naar de top.