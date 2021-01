🎥 Copa del Rey : Een stunt van formaat in Spanje

Een stunt in de Copa del Rey deze middag waar dat een ploeg uit 4de klasse Eibar uitgeschakelde.

Navalcarneros behaalde deze zondag een historische overwinning in de Copa del Rey. In hun eigen stadion verraste de kleine club uit de buitenwijken van Madrid (dat speelt in het Spaanse 4de klasse) Eibar (Primera Division) uit te schakelen met 3-1.

Manu Jaime (30ste min.) en Juan Esnaider (61ste en 79ste min.) waren de doelpuntenmakers voor Navalcarneros.

De andere resultaten in de Copa Del Rey :

Malaga 1-2 Grenada

Espanyol 0-2 Osasuna

Gijon 0-2 Betis

Alcorcon 0-2 Valencia

Tenerife 0-1 Villarreal