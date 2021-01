Noa Lang had het moeilijk na zijn vertrek bij Ajax: "Ik heb meermaals gehuild"

Deze zomer streek Noa Lang neer bij Club Brugge. De jonge aanvaller maakt heel wat indruk op de Belgische velden. Al had hij het in het begin zeer moeilijk met zijn vertrek uit Amsterdam.

Club Brugge schoot deze zomer raak met de komst van het Nederlandse toptalent Noa Lang. De aanvaller heeft zijn start in de Belgische competitie duidelijk niet gemist. Hij was al goed voor in totaal zeven doelpunten en vier assists. Het talent speelde zich dus meteen in de harten van de supporters.

Toch was Noa Lang deze zomer niet happig over het aanbod van Belgisch landskampioen Club Brugge: “Ik wilde slagen in Amsterdam. Het was als jonge gast mijn droom om door te breken bij Ajax. Ik heb na mijn vertrek meerdere keren gehuild”, vertelt hij in een interview aan Het Nieuwsblad.

Het gedroomde avontuur bij Ajax eindigde dus in een sisser. De flankaanvaller kende naar eigen zeggen heel wat afleidingen en ging na de trainingen nog de straat op. Iets wat hij bij zijn nieuwe werkgever niet heeft: " In Brugge is dat niet het geval. Hier heb ik veel meer focus.”

De indrukwekkende prestaties van de oud-Ajacied zijn ook zijn vooramlige werkgever niet ontgaan. Technisch directeur Marc Overmars feliciteerde hem al meermaals voor zijn geslaagde wedstrijden in de Jupiler Pro League, en heeft naar eigen zeggen spijt dat hij de jonge flankaanvaller heeft laten gaan. Noa Lang heeft een goede indruk achter gelaten in Amsterdam. Al wil hij liever niets meer horen van Ajax-trainer Erik Ten Hag: “Ik wilde verhuurd worden voor mijn persoonlijke ontwikkeling. De trainer was zo furieus dat hij me plots wilde verkopen. Uiteindelijk heeft hij ook zijn zin gekregen. Daarna heb ik hem nooit meer gehoord. Dat hoeft ook niet.”