Standard heeft genoeg aan één doelpunt na balverlies bij Cercle Brugge: De Vereniging blijft gedeeld laatst

Standard speelde een flauwe partij op het veld van Cercle, maar slaagde er toch in om een eerste en deugddoende 6 op 6 te pakken onder Mbaye Leye. De thuisploeg blijft gefrustreerd achter. Het kreeg kansen genoeg maar verzilverde die niet.

Zondag stond er voor de Rouches een duel op bezoek bij Cercle Brugge op het programma, dat door de overwinning van Moeskroen nu ook echt in degradatienood verkeert.

Cercle wilde meteen weg van die onzekere degradatieplek en eiste de bal op, maar verprutste het zelf na slecht uitvoetballen van Kanouté. Nicolas Raskin kreeg de bal cadeau en zette Maxime Lestienne met een fraaie pass op weg naar het openingsdoelpunt. De thuisploeg reageerde meteen op de achterstand. De kopbal van Ugbo spatte uiteen op de lat. De Vereniging putte vertrouwen uit die mogelijkheid.

Met een 0-1 tussenstand trokken beide ploegen na een teleurstellende pot voetbal weer richting de kleedkamers. Cercle Brugge bracht te weinig, Standard verprutste de aangereikte mogelijkheden om de score te verdubbelen.

In het begin van de tweede helft kregen we wel meteen opwinding. Standard zocht naar een dubbele voorsprong, maar botste op een sterk keepende Thomas Didillon. Cercle kreeg ook voldoende mogelijkheden en kwam nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker. Kylian Hazard slingerde zich door de Luikse verdediging en zette Hotic alleen voor doel. De middenvelder raakte de paal. Even later kreeg ook Ugbo de bal niet voorbij Bodart.

Standard wint met het kleinste verschil op bezoek bij Cercle Brugge. Trainer Mbaye Leye pakt uit met een zes op zes en schuift op naar plaats acht in het klassement. De thuisploeg daarentegen grijpt met de handen naar het haar. Het kreeg kansen, maar verzilverde die niet. Het heeft nu een dramatische 4 op 36 beet.