Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 20!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel

In doel posteren we deze week Simon Mignolet, die echt enkele geweldige klassereddingen wist te doen en zo Club Brugge op weg zette naar alweer een erg belangrijke driepunter. De concurrentie was met Beiranvand, Thoelen, Bostyn, Didillon & co overigens niet van de poes, veel prima goalies dit weekend.

Verdediging

Achterin kiezen we voor drie belangrijke personen. De Laet hielp zijn goalie een paar keer - al had het ook kunnen mislopen, De Bock zorgde met een assist mee voor een ruime overwinning van Essevee en voelt zich ook verdedigend steeds beter en Kossounou is de verpersoonlijking van de sterkte van blauw-zwart achterin.

Middenveld

Op het middenveld kunnen we niet naast Joachim Van Damme, die alweer heel belangrijk was in de balrecuperatie bij Malinwa. Ook Onana (Moeskroen) was een waarlijke metronoom in het afgelopen weekend. Raskin was een zeldzaam lichtpuntje bij Standard, Brüls pikte het niveau van 1A bijzonder makkelijk op. En dan doen we Lang, Hairemans, Govea en Kainourgios onder meer oneer aan, maar er is maar plek voor elf spelers.

Aanval

Sakala bewees met twee goals dat hij ook kan schaatsen voor Oostende, ook Prevljak maakte er opnieuw twee en Mboyo was bijna niet van de bal te zetten voor zijn nieuwe club STVV.

Dat levert dan onderstaand elftal op: