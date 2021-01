Peter Maes laat bij STVV 18-jarig jeugdproduct debuteren tegen OHL

Niets dan goed nieuws bij STVV zondagavond. Een nieuwe thuiszege, de nieuwkomers die meteen hun stempel drukken én een debutant uit de eigen jeugdafdeling. Jarne Steuckers mocht een kleine twintig minuten invallen tegen OHL en liet zich dadelijk opmerken.

Het was de 18-jarige Jarne Steuckers die de moegestreden Yuma Suzuki kwam aflossen bij STVV. Voor de offensieve middenvelder uit de eigen opleiding waren het zijn eerste minuten op het hoogste niveau.

Steuckers toonde zich erg bedrijvig en was tot twee keer toe erg dicht bij een absoluut droomdebuut. Eerst schoot hij vanuit een scherpe hoek rakelings voorlangs.

In blessuretijd zette de ook al ingevallen Filippov zich goed door in de Leuvense zestien meter. In plaats van de bal opzij te leggen op de volledig vrijstaande Steuckers, besloot de Bulgaar zelfzuchtig naast. Dit tot grote ergernis van zijn coach. Peter Maes las Filippov, ondanks de 3-1, de levieten. De Bulgaar is sinds de komst van Mboyo en Brüls enkele rijtjes gezakt in de pikorde.