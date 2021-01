Analist die nog in de Premier League speelde over rode kaart van Lawrence: "Boucaut had het in eerste instantie goed gelezen"

Er was nogal wat te doen over de rode kaart van Kemar Lawrence in Eupen. Te hoge intensiteit en de integriteit van de speler in het gevaar gebracht? Of gewoon een harde tackle die met geel bestraft had moeten worden? Philippe Albert, ex-verdediger van Newcastle, neigt naar het tweede.

Volgens Albert was geel een juiste beslissing geweest. “Alle journalisten en waarnemers in het stadion vonden een gele kaart correct. Dan scheelt er toch iets als de VAR het anders ziet. Voetbal blijft een contactsport", aldus Albert in Het Nieuwsblad. In de herhaling zag de fout er volgens hem zwaarder uit dan het in werkelijkheid was. "Dat Lawrence doorglijdt als de bal al weg is, is logisch. Hij kan niet stoppen in een fractie van een seconde. De ingreep was hard, maar niet gemeen. Boucaut had het dus goed gelezen.” De refs zijn aangepast, maar het reglement niet Volgens Vincent Kompany moeten de refs zich aanpassen aan het moderne voetbal. “Onze refs zijn aangepast, maar het reglement is niet aangepast aan modern voetbal. Er zijn veel regels die een uitsluiting kunnen verantwoorden en de scheidsrechters moeten die tot op de letter volgen", nuanceert Albert.





