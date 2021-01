KVO-coach Blessin niet tevreden na verlies tegen Club: "Zeer moeilijk om te aanvaarden, moeten twee penalty's krijgen"

KVO-coach Alexander Blessin zag hoe zijn ploeg er alles aan deed om niet met lege handen terug te keren uit Brugge, tevergeefs want de leider won met 2-1. De Duitser was achteraf dan ook teleurgesteld.

"Dit is erg moeilijk om te aanvaarden", opent Blessin op de persconferentie na de wedstrijd. "Ik ben erg fier op de spelers vandaag en hoe ze deze wedstrijd aangepakt hebben. Maar tegen een topteam als Club Brugge moet je die zelfzame momenten dat je kan scoren ten volle benutten", klinkt het.

Daarmee doelt Blessin op de gemiste penalty van Sakala maar ook op enkele andere kleine kansjes die de bezoekers bij elkaar konden voetballen. Maar onder meer Gueye, Hjulsager en Sakala geraakten niet voorbij doelman Mignolet.

De coach van Oostende windt er geen doekjes om en is ook duidelijk rond de tweede mogelijke penaltyfase met Bataille. "We hadden hier twee penalty's moeten krijgen vandaag. Bataille moest ik eraf halen na die fase want hij had zich geblesseerd. Of dat dat kwam door ongelukkig vallen of door contact? Wat denk je nu zelf...", zegt hij veelbetekend.