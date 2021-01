Kompany waarschuwt zijn ploeg: "Nee, nee, nee, dat is de gevaarlijkste zin die er is"

We dachten dat Vincent Kompany wel zou zeggen dat dit het Anderlecht is dat hij wil zien. Maar de coach is zo voorzichtig geworden dat hij "nergens vertrouwen in heeft". Het was goed, maar nog niet goed genoeg, liet hij weten.

Of het de beste prestatie van het seizoen was van Anderlecht? "Dat is goed dat die vraag herhaald wordt. Het was ook al goed tegen Genk, Beerschot, OHL en Eupen. Het was wel beter dan de week ervoor. Maar... ik heb het jullie en mijn groep al zo vaak gezegd: wij hebben niet de kwaliteiten van het Anderlecht met vijf Gouden Schoenen."

"Het Anderlecht waar ik in speelde kon zich eens veroorloven om minder te zijn in een bepaald aspect van het spel. Er stond genoeg kwaliteit op het veld om dat op te lossen. Die kwaliteit hebben wij nog niet. We hebben veel talent, maar nog geen kwaliteit. Dat zal komen met veel hard werk en bescheidenheid", benadrukte Kompany nog eens.

De pressing was wel al vrij indrukwekkend. "Het is uiteraard een teken dat er een bepaalde trend in zit. Voor mij is het gewoon constructief om die trend te zien, maar we moeten nog beter worden."

Met Waasland-Beveren en Moeskroen in het vooruitzicht kan er een goeie zaak gedaan worden. Kompany reageerde wel als door een wesp gestoken op die vraag. "Nee, nee, nee! Dat is de gevaarlijkste zin die er is voor mijn groep. Beveren, Moeskroen, Genk, Standard... Dat verandert niks voor ons. Elke ploeg kan ons problemen bezorgen als we niet top zijn!"