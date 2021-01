Bas Dost scoort derde wedstrijd op een rij, maar legt lat hoger

Een scorende Bas Dost, het wordt een gewoonte in de Belgische competitie. De Nederlander zit nu aan drie doelpunten in evenveel duels. Al legt hij de lat hoger.

Scoren bij zijn debuut deed hij altijd al, maar drie wedstrijden op rij socren toch nog niet. Tegen Oostende leek het op een nonchalante kopbal op een corner van Vormer. Maar de Nederlander maakte zich uitstekend los van zijn mannetje om de bal perfect via de paal in doel te werken.

Dost had bijna een maand geen wedstrijd gespeeld voor zijn debuut bij Club Brugge en hij merkt dat het nog steeds niet allemaal loopt zoals hij wil. "Het is lastig want ik merk dat er nog wel rek opzit. Sommige zaken gaan nog altijd niet zoals het loopt", vertelt hij achteraf.

Het was de eerste keer dat Dost de volle 90 minuten speelde bij Brugge. Tegen STVV speelde hij een helft mee, tegen Beerschot een uur. Heeft Dost zelf aangegeven dat hij 90 minuten wil spelen? "Dat mag hij proberen vragen, maar ik bepaal hoeveel minuten iedereen speelt", lacht Clement. "Ik vond het opportuun om hem te laten staan en hij vroeg nooit voor een vervanging. Die had ik altijd achter de hand, moest het nodig zijn. Maar hij zal op voorhand niet bepalen hoeveel minuten hij speelt."