Rubin Seigers hoopt zijn carrière bij Westerlo nieuw leven in te blazen: "Ik wil vorig seizoen zo snel mogelijk vergeten"

Rubin Seigers werd na de komst van McKenzie overbodig bij KRC Genk, dus mocht hij elders speelminuten zoeken. De 22-jarige verdediger koos voor een nieuw avontuur bij Westerlo, dat nog volop mee doet om de tweede plaats in 1B.

Rubin Seigers kent de competitie, want hij werd vorig seizoen nog door zijn voormalige werkgever uitgeleend aan Beerschot. Daar kwam hij door een zware knieblessure nauwelijks aan spelen toe: "Door mijn knieblessure heb ik al een jaar niet meer gespeeld. Ik wil vorig seizoen zo snel mogelijk vergeten. Vooruitkijken is de boodschap", vertelde hij aan Gazet van Antwerpen.

De promotie is nu ook iets wat hij met zijn nieuwe werkgever wil behalen: "De club benadrukt sterk dat promotie de grote doelstelling is. Ik wil graag zo hoog mogelijk spelen. Westerlo toonde meteen interesse en geeft me nu de kans om dat te doen. Hopelijk kan ik dan ook zo snel mogelijk de groepstrainingen weer hervatten. Daarna zien we wel wat de toekomst brengt."