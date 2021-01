Matchwinnaar Mignolet:"Sakala intimideren? Als doelman doe je er alles aan om de penaltynemer uit zijn focus te brengen"

Simon Mignolet was een van de weinige spelers van Club Brugge die op het appel verscheen tegen KV Oostende. Met een penaltyredding kroonde hij zich helemaal tot matchwinnaar in de 2-1 overwinning.

Het is niet de eerste keer dat Mignolet een penalty pakt, hij is een echte specialist. Hij doet dan ook voor elke wedstrijd zijn huiswerk. "Ik weet nooit op voorhand waar ze zullen trappen, dat zie je niet. Ik had op voorhand beslist om te blijven staan en gelukkig trapt hij door het midden", doet de doelman zijn relaas.

Bij een penalty horen ook altijd wat mind games en intimidatie, ook Mignolet probeerde Sakala uit zijn concentratie te brengen met wat bewegingen. "Of het intimideerde moet je aan hem vragen. Maar zonder supporters is er net iets minder druk op de penaltynemer. Dan doe je er als doelman alles aan om toch die extra druk op te leggen", klinkt het.

"Ik analyseer de dingen voor elke wedstrijd en blijf ermee bezig. Het zal er altijd vanaf hangen hoe de penaltynemer hem zal trappen, ik kan niet meer doen dan mijn huiswerk", besluit hij.

Clean sheet en winnen of matchwinnaar zijn met penaltysave ondanks tegendoelpunt?

Het antwoord van Mignolet was duidelijk: "Winnen! Al is het altijd leuk om een aandeel te hebben in die zege. Vorige week tegen Beerschot wonnen we met 0-3 maar had ik toch mijn aandeel in die zege en clean sheet. WInnen is het belangrijkste, hier pakken we drie punten nadat we eerst op achterstand kwamen en dat is heel belangrijk", besluit hij.