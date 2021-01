Killian Sardella vecht voor zijn basisplaats: "Als iemand uit mijn rug komt, maak ik die fout niet meer"

Killian Sardella maakt indruk op Vincent Kompany. De 18-jarige verdediger krijgt, ondanks enkele foutjes, de afgelopen weken de voorkeur op Murillo. Hij vecht hard voor zijn plek in het elftal en leert steeds bij.

Killian Sardella is er de afgelopen weken in geslaagd om Murillo uit de ploeg te spelen. Dat is een straffe prestatie, want de Panamees miste tot Nieuwjaar nog geen minuut. Daarnaast trof hij in de competitie ook al tweemaal raak, en deelde hij drie assists uit. Deze statistieken kan de 18-jarige verdediger nog niet voorleggen, maar iedereen heeft zijn eigen speelstijl: "Murillo is offensiever ingesteld, maar ik blijf meer op mijn plaats staan. Elke verdediger is anders, ik probeer zo mijn eigen stijl te ontwikkelen", vertelde Sardella aan Het Nieuwsblad.

Het jeugdproduct maakte wel al enkele foutjes, met onder meer de penaltyfout op het veld van OH Leuven. Toch blijft Vincent Kompany geloven in de kwaliteiten van zijn jonge verdediger: "Ik bega nog jeugdzonden, maar die maken je sterker. Ik moet nog altijd wennen aan mijn positie. Ik heb ook raad gekregen. Als er nu een man uit mijn rug komt, zal ik die fout niet meer herhalen."

Het is voor hem vooral een droom om te mogen samenwerken met Vincent Kompany. In de jeugdreeksen stond Killian Sardella vooral centraal vannachter of als controlerende middenvelder: "Ze vergeleken me zelfs met Vincent Kompany, dat was een eer. Ze deden dat omdat ik steeds de voetballende oplossing zocht."