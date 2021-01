Dit is het beste elftal van de heenronde: KU Leuven zocht het voor je uit

Op basis van gegevens van de eerste 19 speeldagen van de Jupiler Pro League maakten wetenschappers van de KU Leuven een inschatting van welke elf spelers uit de competitie het beste elftal vormen.

Om een lang verhaal kort te maken. Met behulp van twee systemen kennen de wetenschappers een waarde toe aan elke actie die een speler maakt en welke invloed die had op het resultaat van de wedstrijd.

Een voorzet levert punten op, een slechte pas zorgt dat de score naar beneden gaat. Er werden twee systemen toegepast op de Jupiler Pro League. Het VAEP-systeem gebruikt alle mogelijke acties, zowel aanvallend of verdedigend. Het XT-systeem kijkt vooral naar passes en dribbels van de spelers. Het VAEP brengt dus een ruimer beeld van de speler.

Als alle waardes opgeteld worden en gedeeld worden door de speelminuten kun je voor elke speler een bepaalde kwaliteit aangeven. Voor dit onderzoek kwamen enkel spelers met meer dan 450 speelminuten in aanmerking. Er wordt gekozen voor een 4-3-3-opstelling, omdat die het meest gebruikt wordt in de Jupiler Pro League.

Dit zijn de twee elftallen die het onderzoek opleverde. Het eerste elftal is volgens de VAEP-analyse.

De analyse volgens het XT-systeem leverde het volgende elftal op.

Over Xavier Mercier zijn beide systemen het eens. Met 12 assists en vier goals is hij de absolute nummer één. Opvallend is ook dat Gouden Schoen Lior Refaelov van Royal Antwerp FC niet tot de beste elf behoort. Belofte van het jaar Charles De Ketelaere van Club Brugge wordt door het XT-systeem in de spits gezet, terwijl Tarik Tissoudali van Beerschot door de VAEP gekozen wordt. Topschutter Onuachu van Genk is in geen van beide elftallen te bespeuren.