Mathew Ryan wordt tot het einde van het seizoen verhuurd aan Arsenal: "Ik teken bij de club waar ik als kind voor supporterde"

Mathew Ryan was overbodig aan de zuidkust en verdween naar de tribune. Hij moest van Brighton op zoek naar een nieuwe club. Vandaag tekende de doelman bij Arsenal, dat hem huurt tot het einde van het seizoen.

De 28-jarige doelman was tussen 2013 en 2015 actief voor Club Brugge. Bij blauw-zwart werd de publiekslieveling een titularis. Uiteindelijk versierde hij ook een mooie transfer voor zeven miljoen euro naar het Spaanse Valencia. Daar verliep het moeizaam. Na een uitleenbeurt aan KRC Genk, trok de doelman naar de Premier League.

De voorbije drie seizoenen maakte Ryan heel wat indruk bij Brighton & Hove Albion FC. Hij speelde 121 wedstrijden en hield 28 keer de nul. In december verloor hij zijn plek en kreeg Ryan te horen dat hij moest zoeken naar een nieuwe club. De Australiër kwam dit seizoen 11 keer in actie, en wordt nu door zijn club tot het einde van het seizoen verhuurd aan Arsenal. Daar moet hij de strijd aangaan met Bernd Leno

Mathew Ryan is enorm tevreden met zijn transfer:“Tekenen voor de ploeg waarvoor je als kind supporterde: afgevinkt",

✍️ Maty Ryan has today joined @Arsenal on loan until the end of the season. Good luck, @MatyRyan ! 💙 🤝 @firsttouchgames #BHAFC 🔵⚪️

💬 “Mat is an experienced goalkeeper and a proven talent in the Premier League. He will further strengthen our squad with his knowledge of playing at the highest level."



🗣 Edu on @MatyRyan pic.twitter.com/cHUqhGuXmG