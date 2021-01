Paul Clement opgelucht na eerste zege in maanden: "Waren het er maar twee? Voelde aan als 6 maanden"

Voor Cercle-coah Paul Clement kwam de zege tegen KV Kortrijk net op tijd. Zijn positie was na de slechte reeks wat wankel geworden, al bleven de bazen van Monaco achter hem staan.

Al stonden ze 0-2 voor, Cercle Brugge had eerder dit seizoen al eens een dubbele voorsprong uit handen gegeven. "Ik zeg al lang tegen mijn spelers dat het te lang geduurd heeft en we één zege nodig hadden. Aan ons spel moesten we niet veel veranderen", vertelde Clement achteraf.

"We wisten dat het vandaag lastig zou worden, ze speelden goed in de heenwedstrijd in Brugge. Maar beide ploegen moesten hier omgaan met een lastig veld om te voetballen. Het werd een groot gevecht met veel duels voor eerste en tweede ballen. Achteraf in de kleedkamer vertelde ik dat het tijd werd na drie maanden. Ze zeiden me dat het twee maanden geleden was dat we nog eens konden winnen, al leken het er zes voor ons", analyseert hij.

"Maar we zijn zeker nog niet uit het dal gekropen. Nu volgen wedstrijden tegen Club Brugge en STVV, notabene de leider en een concurrent van ons. Hopelijk hebben de spelers nu wat meer vertrouwen, want dat doet enorm veel in het voetbal. We zullen nog punten nodig hebben", besluit de trainer.