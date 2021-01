Belgisch onderonsje in Saudi-Arabië

Vandaag stond er een duel Hasi - Ferrera op het programma. Niet in België maar in Saudi-Arabië

Besnik Hasi stond vandaag met zijn ploeg Al Raed oog in oog met het Al Fateh van Yannick Ferrera. De twee Belgische trainers die een lange tijd actief zijn geweest in België (onder andere beide bij Anderlecht) zijn nu trainer in het verre Saudi-Arabië.

Uiteindelijk trok Besnik Hasi aan het langste eind en won het Belgisch onderonsje met 0-2.