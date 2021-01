Marko Kvasina was de matchwinnaar na zijn doelpunt tegen Antwerp. In de minuten die hij krijgt als bankzitter bewijst hij zijn waarde voor de ploeg.

"Ik ben heel blij maar ook blij voor de ploeg. Dit zijn 3 hele belangrijke punten op het veld van Antwerp Want als je Play-Off 1 wil spelen dan moet je ook winnen tegen grote ploegen." Zo opende Marko Kvasina de persconferentie na de wedstrijd. "Ik voel me heel goed want belangrijke goals maken is het mooiste dat er is voor een aanvaller."

Ik hoop dat ik het de trainer wat moeilijker heb gemaakt

Marko Kvasina is bankzitter na het spitsenduo Sakala & Gueye. "Ik zou liegen als ik zeg dat ik blij ben met mijn bankzittersstatuut. De trainer beslist en er staan dan ook twee goede spitsen op het veld. Ik moet me bewijzen in de minuten die ik krijg." Met een kwinkslag sloot hij deze vraag af. "Ik hoop dat ik het de trainer wat moeilijker heb gemaakt", zei hij al lachend.