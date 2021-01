Stopt hij of gaat hij nog een jaar door? Deschacht heeft de keuze: "Nu klinkt het alsof ik al beslist heb hé?"

Olivier Deschacht liet het na de match tegen Anderlecht al blijken: "Misschien was dit de laatste keer dat ik tegen hen speelde." De 39-jarige verdediger lijkt er dus een punt achter te zetten. Of toch niet?

Bij Zulte Waregem willen ze hem graag nog een jaar houden, want hij is de meest regelmatige verdediger die ze hebben. CEO Eddy Cordier heeft zelfs al een contractverlenging voor hem klaar liggen. "Er zitten twee mannekes op mijn schouders. Laten we zeggen dat bepaalde mensen zouden willen dat ik doorga", zegt hij in een interview met de Krant van West-Vlaanderen.

"Maar dat andere manneke zegt: nóg een jaar vol stress, vermoeidheid en pijn. Doodmoe thuiskomen en geen goesting hebben om met de kinderen te spelen. De dagelijkse discipline: zo laat op de club, zo laat eten, zo laat opwarming… En tijdens de vakantie een loopprogramma voor vier weken. De stress na een mindere wedstrijd, niet kunnen slapen als je een individuele fout hebt gemaakt. Het zijn allemaal zaken die ik niet ga missen…"

Uitsluitsel komt er pas binnen een paar maanden. “Die officiële beslissing wil ik na de eerstkomende zware periode, ergens in maart, al nemen. Want ik wil mijn afscheid ook voorbereiden, ik heb toch al een paar ideeën in mijn hoofd. Jammer dat het door corona wellicht in een leeg stadion zal moeten gebeuren. Ik wil er nochtans mijn kinderen, mijn ouders, mijn beste vrienden bij. Nu klink ik alsof het al beslist is, zeker?”