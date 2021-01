Stefano Denswil ziet dat Club Brugge stappen heeft gezet: "Wat is dit team volwassen geworden"

Geen Sobol of Ricca op linksachter bij Club Brugge. Het was Stefano Denswil die tegen KRC Genk voor het eerst sinds zijn terugkeer een basisplaats kreeg bij Club. De Nederlander kweet zich uitstekend van zijn taak. "Wat is deze ploeg volwassen geworden", gaf Denswil aan.

"Ik heb natuurlijk al een paar keer mogen invallen, maar het is toch wel lekker om negentig minuten in de benen te krijgen in zo'n wedstrijd. Heerlijk gevoel! Je zag het ook al in de Europese wedstrijden, maar ook vandaag: sinds mijn vertrek is dit team veel volwassener geworden. Er zijn niet veel jongens vertrokken, en er is heel wat kwaliteit toegevoegd aan de groep", aldus Denswil.

Enigszins verrassend kreeg Stefano Denswil op linksachter de voorkeur op Ricca en Sobol. Al speelde de Nederlander al vaker op die positie. Hij bracht het er zondag hoe dan ook erg goed van af. "Of ik een linksachter geworden ben? Dat is niet aan mij om te zeggen. In Italië speelde ik in mijn eerste seizoen wel vaker op die positie. Blijkbaar ging dat beter dan verwacht. Ik vind het zeker niet erg, zolang ik het team maar kan helpen. Al merk ik wel dat ik veel meters moet maken, heel de tijd op en af."

Zo heeft Clement er weer een optie bij achterin. De matchen volgen zich in sneltempo op, maar Club Brugge is hongerig. "Of het nu tegen Real Madrid of Beerschot is: wij willen alle wedstrijden winnen. Club Brugge wil kampioen worden en zover mogelijk doorstromen in de Europa League", besluit de ambitieuze Stefano Denswil.