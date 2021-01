Emmanuel Dennis op uitleenbasis naar FC Köln

Emmanuel Dennis wordt tot het einde van dit seizoen uitgeleend aan 1. FC Köln.

Wat al een hele tijd in de wandelgangen rondging is nu ook officieel bekendgemaakt door Club Brugge. Emmanuel Dennis verhuist op uitleenbasis naar FC Köln. Dit is de nummer 16 in de Duitse Bundesliga. FC Köln is het team van ex-Anderlechtspeler Sebastiaan Bornauw. Samen moeten ze proberen om FC Köln in de Bundesliga te houden.

De Nigeriaanse international scoorde dit seizoen 1 keer in 13 matchen voor Club Brugge.