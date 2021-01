OFFICIEEL: Manuel Benson verlaat Antwerp

Manuel Benson gaat proberen om in de Eredivisie aan meer speelminuten te geraken.

Het moet nog officieel bevestigd worden door zowel Antwerp als PEC Zwolle maar Antwerpwatcher Mich Vergauwen van Het Laatste Nieuws kondigde aan dat Manuel Benson Antwerp verlaat tot het einde van het seizoen voor PEC Zwolle. Dit zonder een optie tot aankoop.

Manuel Benson kwam dit seizoen niet verder dan 1 doelpunten in 8 wedstrijden en mocht al een tijdje uitkijken naar een andere club. Een aantal binnenlandse en buitenlandse clubs waren in hem geïnteresseerd, dat leest u HIER. Uiteindelijk is het dus een transfer geworden naar de Nederlandse Eredivisie.

PEC Zwolle staat momenteel 12de in de Eredivisie.