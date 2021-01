Manuel Benson heeft opties genoeg

Manuel Benson kan zich moeilijk in de ploeg knokken bij Antwerp en mag uitkijken naar een nieuwe club.

Manuel Benson, die twee seizoenen geleden voor 3 miljoen Euro overkwam van Racing Genk, kan zich maar niet in de ploeg knokken bij Antwerp. Dit seizoen kwam hij welgeteld in 8 wedstrijden aan de bak waarin hij één goal kon optekenen (in en tegen Ludogorets in de Europa League).

Het zal niet gemakkelijk zijn om de transfersom te recupereren op dit moment dus Antwerp wil hem bij voorkeur verhuren om zo zijn marktwaarde te vergroten.

Volgens Gazet van Antwerpen tonen Moeskroen, Waasland-Beveren en Kortrijk interesse in de flankaanvaller. Zijn voorkeur gaat uit naar de Nederlandse Eredivisie. Daar hebben zowel PEC Zwolle als VVV Venlo al interesse getoond en een voorstel gedaan.

De komende week zal nog soelaas brengen voor het kleine dribbelkont van Antwerp.