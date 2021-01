Marc Brys vindt niet dat zijn ploeg een slechte wedstrijd heeft gespeeld: "Je hebt dat doelpunt nodig, maar het viel vandaag niet"

OHL kon vandaag een zaakje doen door bij een overwinning naar de derde plaats te springen in het klassement, maar winst zat er niet in voor de troepen van Marc Brys. KAA Gent haalde het met 0-3.

Marc Brys weet niet hoe het komt dat zijn ploeg slecht aan de wedstrijd was begonnen. "KAA Gent was goed gestart aan de wedstrijd en komt via een reeks corners aan het doelpunt. Ik heb geen idee wat de reden was voor onze start. We hadden te weinig vertrouwen en geloof ondanks een mooie wedstrijd zoals tegen Zulte Waregem. Geprobeerd terug te knokken en ondanks het tegendoelpunt hadden we enkele snelle combinaties en drie goede kansen. Dan heb je doelpunt nodig om er opnieuw vaart in te krijgen, maar het viel vandaag niet", legde Brys uit op de persconferentie na de wedstrijd.

Brys heeft lovende woorden over de spirit van zijn groep. "Ook in de tweede helft werden we snel koud gepakt. Dan volgt er te snel het derde doelpunt en dan wordt het een moeilijk verhaal. De spirit bij de groep is echter zeer groot. We hebben al een hele reeks matchen achter de rug, maar ze bleven volhouden. We hadden nood aan een doelpunt om de spirit op te drijven, maar gaandeweg werd het moeilijker. Vergeet niet dat we tegen een sterke tegenstander speelden vandaag. KAA Gent heeft matuur gespeeld en wij konden niet veel meer creëren. Op naar de volgende match", aldus de trainer van OHL.