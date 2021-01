Referee Department bevestigt dat Anderlecht een strafschop moest krijgen: "VAR had moeten ingrijpen"

In de perszaal na de wedstrijd tussen Anderlecht en Waasland-Beveren was het al een discussie: Anderlecht had toch een strafschop moeten krijgen? Maar ref Nathan Verboomen ging er niet op in en de VAR greep ook niet in. Het Referee Department gaf hen ongelijk.

Bij een hoekschop in de 50e minuut kopte RSCA-verdediger Hannes Delcroix de bal naar doel. Michael Frey van Waasland-Beveren werkte in twee tijden weg, maar gebruikte daarbij de arm. “Hij springt naar de bal, maakt zich onnatuurlijk breder en raakt met een opzettelijke armbeweging de bal. Dat hoort bestraft te worden met een penalty”, zegt Frank De Bleeckere, woordvoerder van de scheidsrechters. Ref Verboomen liet echter spelen en ook de aanwezige videoref kwam niet tussen. “Voor deze fase verwacht het Referee Department nochtans een VAR-interventie”, aldus De Bleeckere.