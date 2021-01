Antonio Conte tevreden met reactie van Romelu Lukaku richting Zlatan Ibrahimovic

Het werd een verhitte derby tussen Inter en AC Milan dankzij Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic. De spelers gingen even tegen elkaar staan en wisselden harde woorden uit. Antonio Conte was tevreden met de reactie van zijn speler.

Hoewel Romelu Lukaku de morele overwinnaar was dankzij zijn doelpunt en de rode kaart van Zlatan Ibrahimovic, was de aanvaring tussen de twee aanvallers niet iets om als coach trots op te zijn. Conte heeft daar een andere mening over. "Ik ben blij dat Lukaku van tijd tot tijd boos wordt," zei de trainer in een reactie en staat te lezen bij de Gazzetta dello sport.

"Ik was vroeger zelf een speler, dus ik weet wat het is. Ik weet dat tijdens deze wedstrijd de gemoederen verhit kunnen geraken," verklaart Conte. "Vanuit dit oogpunt, wordt Lukaku volwassen. Hij is erg belangrijk voor ons team en als hij af en toe boos kan worden, is dat prima."