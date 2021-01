Nieuwe aanwinst van blauwzwart door Club Brugge opgehaald op luchthaven

Daniel Perez is in België. Hij werd op de luchthaven opgehaald door Club Brugge en moet nu eerst tien dagen in quarantaine vooraleer hij kan beginnen.

Volgens Futve tekende hij een contract voor 4,5 seizoenen bij blauwzwart. Tijdens zijn quarantaine zal hij werken met een personal trainer.

Wellicht draait Perez eerst mee met de beloften van Club Brugge vooraleer hij met de eerste ploeg in aanraking komt.

Daniel Pérez has arrived in Belgium!



✒️He has signed a 4.5-year contract with Club Brugge until 30 June 2025

🏨He will first have to do 10 days in quarantine in a hotel

🏋🏽‍♂️He will work with a personal trainer in that time



