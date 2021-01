Goed nieuws voor Collins Fai en Standard: 'verdediger sluit opnieuw aan bij de groep'

De Kameroener, die een lange tijd sukkelde met een blessure aan de adductoren, ligt op schema om terug aan te sluiten bij de groep. Mbaye Leye zou volgende week op het trainingsveld opnieuw kunnen rekenen op de aanwezigheid van Collins Fai.

Goed nieuws voor de geblesseerde Collins Fai. De Kameroener liep een blessure op aan de adductoren en staat ondertussen al een tijdje aan de kant, maar Mbaye Leye verwacht zijn verdediger snel weer op het veld. Collins Fai mag opnieuw meedoen met de collectieve opwarming, en zou volgende week opnieuw kunnen aansluiten bij de groep.

Standard herleeft weer onder Mbaye Leye. De Rouches verkeren in goede vorm en wonnen ook hun laatste vier wedstrijden in de competitie. Donderdag komt het in actie op het veld van KV Oostende, dit weekend wacht de eerste echte test tegen leider Club Brugge.