Leekens is fan van Club Brugge-speler: "Hoe hij een bal behandelt..."

Georges Leekens is ook onder de indruk van Club Brugge. De ex-speler en -coach van blauw-zwart heeft het voor de straffe transfers die ze deden. Vooral eentje springt in het oog: Noa Lang.

"Een mannetje. Dat mag, hé. Ik heb dat graag, jongens met persoonlijkheid. Met een ego. 'Bous' (Mbark Boussoufa, nvdr.) had dat ook. Hij ging evenmin achteruit voor een beer van twee meter", klinkt het in HLN.

Leekens ziet dat Lang de juiste keuze maakte door voor Club te kiezen. "Ik zie hem ook graag bezig. Zwervend van links naar rechts, soms wat centraal. Je moet zo'n jongen die vrijheid gunnen. Hém de keuze laten maken. Spelers als Rits zullen de gaten die ontstaan wel dichtlopen. Of zullen wel een klein foutje maken als een gevaarlijke counter dreigt."

"Hoe Lang een bal behandelt, is fantastisch. Aan zijn eerste controle zie je genoeg. Plus: hij ruikt de zones. Staelens had dat ook, maar dan op een andere manier. De volgende stap voor Noa Lang is Oranje."