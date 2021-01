Wesley Hoedt excuseert zich na bekeruitschakeling met Lazio: "Het is mijn schuld"

Lazio Roma kon zich woensdag niet plaatsen voor de volgende ronde van de Coppa Italia. Het ging onderuit op bezoek bij Atalanta, vooral Wesley Hoedt speelde een matige partij. De Nederlander biedt daarom ook zijn excuses aan via sociale media.

Het werd een echt doelpuntenfestijn tussen Atalanta Bergamo en Lazio Roma in de Italiaanse beker. Berat Djimsiti brak de score al na zeven minuten open, maar Lazio kwam via twee treffers langszij. Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) knalde vlak voor rust de 2-2 stand op het bord.

Na rust kwam Atalanta met een man minder te staan, maar Lazio kon niet profiteren van de situatie. Aleksey Miranchuk verzekerde Atalanta van een plek in de volgende ronde, Duvan Zapata miste vanop de stip nog de ultieme mogelijkheid om de wedstrijd al na zeventig minuten te beslissen.

Vooral Wesley Hoedt (ex-Antwerp) werd achteraf op de korrel genomen. Hij speelde een matige partij en lag ook aan de basis van enkele tegendoelpunten. De Nederlander liet zich te gemakkelijk aan de kant zetten bij het tweede doelpunt, ging niet vrijuit bij het derde en veroorzaakte ook nog eens de (gemiste) strafschop. Enkele minuten later werd hij door zijn trainer naar de kant gehaald.

Wesley Hoedt biedt via sociale media zijn excuses aan: "Het is mijn schuld dat we zijn uitgeschakeld in de Coppa Italia. Ik wil me excuseren bij mijn ploeggenoten en aan alle fans. Ik kan nu alleen nog maar hard werken en jullie bewijzen dat ik niet de speler ben die jullie woensdag op het veld hebben gezien.” Zondag krijgen de troepen van Simone Inzaghi de kans om meteen revanche te nemen. Dan speelt Lazio opnieuw op het veld van Atalanta, met als inzet de vijfde plaats in de Serie A.

De 26-jarige centrale verdediger kwam nauwelijks aan spelen toe bij Southampton en werd vorig seizoen uitgeleend aan Antwerp. Hij maakte heel wat indruk op de Belgische velden. Daarom toonden Antwerp, Club Brugge en Anderlecht interesse, maar financieel was de verdediger onhaalbaar voor de Belgische topclubs. Ook dit seizoen kwam hij niet in de plannen voor bij The Saints, daarom wordt hij uitgeleend aan Lazio.