"We moesten altijd het verschil maken tegen deze tegenstander!" dixit Franky Vercauteren

Franky Vercauteren was tevreden na de winst tegen Waasland-Beveren maar zag toch ook nog wel wat verbeterpunten voor zijn ploeg. Jordan Lukaku heeft dan wel weer punten gescoord bij de trainer.

Franky Vercauteren had direct na de wedstrijd zijn analyse klaar: "We moesten altijd het verschil maken tegen deze tegenstander. Dit zeg ik met alle respect naar Waasland-Beveren toe. Op een zeker moment was de zege in gevaar en dan kan je de wedstrijd niet uitspelen zoals je wil."

Antwerp speelden op zekere momenten heel goed voetbal maar zakte soms ook helemaal terug. "Er zijn nog teveel hoogtes en laagtes in ons voetbal. Dit moet eruit. De kwaliteit in ons spel was er niet altijd maar ik ben wel tevreden met het resultaat en de reactie van mijn spelers."

Jordan Lukaku speelde het goede wedstrijd en was geregeld een gesel voor de defensie van Waasland-Beveren. Hierover zei Franky Vercauteren: "Ik heb hem verleden week een beetje wakker gemaakt en daarop heeft hij heel goed gereageerd. Tegen Eupen speelde hij al goed en vandaag goed tot heel goed met momenten. 90 minuten spelen is nog moeilijk voor hem maar de intensiteit gaat omhoog en hij is veel meer aanwezig."