Overzicht: Gouden driehoek van KRC Genk goed voor 82% van de doelpunten, bij Club komt gevaar van overal

In afwezigheid van Bongonda toonden Ito en Onuachu KRC Genk de weg tegen Zulte Waregem. Onder hun drietjes verdeelden de aanvallers van de Limburgers liefst 40 van de 49 gescoorde doelpunten. Men zou een voorlinie voor minder tot gouden driehoek dopen. Een overzicht.

Meer dan vier op vijf gescoorde doelpunten van KRC Genk kwamen dus op naam van Onuachu, Ito of Bongonda. In de Jupiler Pro League komt enkel OHL (Henry-Mercier-Sowah) enigszins in de buurt.

Wij gingen per club na wat het aandeel is van de drie beste schutters van elke club in het aantal gemaakte doelpunten.

Opvallend: Club Brugge vinden we op plaats 16 terug. Bij de vlotst scorende ploeg van de competitie is de vertrokken Krépin Diatta topschutter met 10 doelpunten. In tegenstelling tot pakweg KRC Genk en OHL komt het gevaar bij Club Brugge dus van alle kanten. Liefst negen spelers scoorden al drie keer of meer in de competitie, waarmee Club ook wat dat betreft afstand neemt van de concurrentie.

* intussen getransfereerd