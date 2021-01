Wolves-trainer doneert 283.000 euro aan liefdadigheidsinstelling: "Zij zijn fantastisch voor me geweest sinds ik hier kwam"

Wolverhampton-trainer Nuno Espirito Santo heeft 283.000 euro geschonken aan een project dat zich inzet tegen armoede, en het ondersteunen van inwoners die getroffen zijn door het coronavirus.

De coach van Wolverhamtpon en Rode Duivel Leander Dendoncker, Nuno Espirito Santo, heeft 283.000 euro gedoneerd om het Wolves Foundation's Feed Our Pack project te ondersteunen. Hiermee wil de 47-jarige Portugees de armoede in de Engelse stad helpen bestrijden. Het project is gericht op het verminderen van voedselarmoede en het ondersteunen van inwoners die getroffen zijn door het coronavirus.

"De fans van Wolves en de mensen van Wolverhampton zijn fantastisch voor me geweest sinds ik hier vier jaar geleden kwam, dus ik wilde iets terugdoen en mensen helpen die lijden tijdens de pandemie", zei de Portugese coach van Leander Dendoncker.