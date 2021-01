Terugkeer Nabil Dirar komt dichtbij: "Club Brugge start gesprekken met ex-speler"

Club Brugge zoekt in de laatste dagen van de transferperiode nog haastig naar een vervanger voor flankaanvallers Krépin Diatta en Emmanuel Dennis. Het toonde interesse in beloftevolle spelers, maar die lijken onhaalbaar. Blauw-zwart knoopt daarom opnieuw de gesprekken met ex-speler Nabil Dirar aan.

Club Brugge zag afgelopen week Krépin Diatta (AS Monaco) en Emmanuel Dennis (FC Köln) het Jan Breydelstadion verlaten. Daarom zijn ze nog haastig op zoek naar een extra flankaanvaller. Het toonde interesse in Facundo Pellistri, een 19-jarige Uruguayaan van Manchester United, maar hij lijkt te kiezen voor een Spaans avontuur bij Alavés.

Ook de jonge Griek Christos Tzolis lijkt niet de nieuwe flankaanvaller van Club te worden, het goudhaantje van PAOK mag zijn werkgever pas in de zomer verlaten. Het bestuur van blauw-zwart toonde interesse in Belgisch belofte-international Mike Trésor Ndayishimiye van Willem II. Maar voor de 21-jarige winger/aanvallende middenvelder zal de Belgische landskampioen het moeten opnemen tegen enkele Europese grootmachten.

Daarom startte Club Brugge volgens Het Nieuwsblad opnieuw de gesprekken met ex-speler Nabil Dirar. De 34-jarige speler van Fenerbahçe zou wel meer gezien worden als een doublure voor Clinton Mata. De Marokkaanse international zit op een dood spoor bij zijn Turkse club, daarnaast loopt zijn contract er aan het einde van het seizoen af.

Philippe Clement hoopt op een extra versterking: “Ik heb volledig vertrouwen in het bestuur. Het is pas zeker als de handtekeningen gezet worden, maar ik ga er wel van uit dat we nog oplossingen vinden.”