Voedde Nicky Hayen de geruchten van Alexander Vukotich zijn transfer (naar Antwerp)?

De geruchten van een vertrek van Alexander Vukotic bij Waasland-Beveren die circuleren al een aantal dagen. Nicky Hayen voedde deze geruchten tijdens de persconferentie.

De rijzige Bosnische verdediger speelde dit seizoen al 18 wedstrijden voor Waasland-Beveren waarin hij éénmaal tot scoren kwam. Al een aantal dagen gonst het van de geruchten dat hij op vertrekken staat bij de Waaslanders. Eén van de geïnteresseerde clubs is Antwerp. Dit was uitgerekend de tegenstander van gisterenavond en Vukotic moest plaatsnemen op de bank.

"Hij was niet 100% fit. Dit zowel mentaal als op fysiek vlak.", antwoordde Nicky Hayen tijdens de persconferentie. "Ik had hem nog wel kunnen inbrengen maar ik koos voor anderen."

Ten laatste maandag zullen we weten of de linksvoetige Bosnische verdediger nog naar een andere club gaat deze transferperiode. Nicky Hayen zal hem liever willen houden want het is een belangrijk wapen in de strijd tegen de degradatie.